В Крыму рассказали о состоянии газоснабжения в республике после аварии

По состоянию на 20:00 1 ноября более 90% жителей поселков Южного берега Крыма подключили к газоснабжению, сообщила РБК пресс-секретарь главы Республики Крым Екатерина Полончук со ссылкой на министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика.

«По техническим причинам в некоторые квартиры сегодня не удалось подать газ, в том числе в связи с отсутствием некоторых потребителей дома. Завтра все работы будут завершены окончательно. По ГРС (газораспределительная станция. — РБК) Запрудное все квартиры запитаны. Не включены некоторые коттеджи и местный ФАП (фельдшерско-акушерский пункт. — РБК) в связи с отсутствием сотрудников на работе. То есть 100% жилых домов подключено к газу. По ГРС Виноградное из 1300 абонентов около 300 еще осталось подключить», — сказала она.

Ранее вечером 1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе ГПС населенных пунктов Южного берега завершены. «Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд. Голубое топливо в ближайшее время будет подано всем потребителям», — написал он в своем Facebook.

1 ноября в районе Виноградного под Алуштой был поврежден газопровод. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что одной из версий произошедшего является диверсия. Глава «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил об усилении меры безопасности на газопроводах в Крыму с учетом этой версии.