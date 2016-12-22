Путин поблагодарил тегеранцев за терпение к неудобствам от его кортежа

Владимир Путин обратился к жителям Тегерана по итогам трехстороннего саммита в столице Ирана. Российский президент поблагодарил их за терпение к передвижениям глав государств по городу и связанным с этим неудобствам, передает «РИА Новости».
«Хочу поблагодарить руководство Ирана за приглашение, а жителей Тегерана за терпение, которого они набрались в ходе наших передвижений по городу. Мы видели, как это непросто. Но надеюсь, что наша работа сегодня не прошла даром», — сказал Путин.
В саммите в Тегеране участвовали главы Ирана, Азербайджана и России. Премьер-министр Ирана Хасан Роухани, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Путин обсудили вопросы трехстороннего сотрудничества и создания транспортных и энергетических коридоров. В частности, по итогам саммита Путин подтвердил готовность России поставлять газ в Иран через территорию Азербайджана.