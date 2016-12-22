Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,49 58,12 EUR Нал. 68,09 67,57 USD Бирж. 58,32 +0,00 EUR Бирж. 67,80 -0,13 USD ЦБ. 58,16 +0,04 EUR ЦБ. 67,71 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6595,00 +149,36 ММВБ 2082,73 +0,89% РТС 1126,43 +1,17% Brent 60,42 -1,24% DJIA 23448,98 +0,31% Nasdaq 6717,54 -0,15% FTSE 7487,96 -0,07%
В центре Лондона такси врезалось в пешеходов
Лента новостей
Генассамблея ООН потребовала от США прекратить торговую блокаду Кубы 22:19, Политика Вылегжанин предсказал дальнейшее аннулирование результатов Сочи-2014 22:08, Спорт Экс-соратника Саакашвили задержали на Украине 22:02, Политика За разлив 28 млн л сока в Дон «дочка» PepsiСo заплатит 6,1 млн руб. 21:55, Общество ЦРУ опубликовало дневник бен Ладена и 470 тыс. других его документов 21:47, Политика В США назвали причины столкновения своих эсминцев с гражданскими судами 21:42, Политика Мутко встревожило решение МОК об отстранении Легкова и Белова от Олимпиад 21:39, Общество В Крыму рассказали о состоянии газоснабжения в республике после аварии 21:37, Общество Майор Нацгвардии Украины подорвался на мине в зоне АТО 21:35, Политика В центре Лондона такси врезалось в пешеходов 21:22, Общество Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах 21:20, Общество Роухани сообщил о возможных расчетах в нацвалюте с Россией 21:15, Экономика Путин поблагодарил тегеранцев за терпение к неудобствам от его кортежа 21:09, Политика Moody’s понизило рейтинги Промсвязьбанка 21:06, Финансы ФРС США не стала ужесточать денежно-кредитную политику 21:00, Деньги Брат Дерипаски продал свои телекомпании и радиостанции 20:57, Технологии и медиа Акции «Норникеля» достигли годового пика из-за популярности электрокаров 20:50, Бизнес В ФБК опровергли участие генерала ФСБ в создании фильма о Медведеве 20:44, Политика Теракт в Нью-Йорке подготовили «дословно по инструкциям ИГ» 20:42, Общество В Петербурге скончался создатель материалов для атомных реакторов 20:38, Общество Аятолла Хаменеи рассказал о возможности Тегерана и Москвы изолировать США 20:30, Политика Путин подтвердил возможность создания газового коридора в Иран 20:24, Политика Присяжные признали виновным убийцу байкеров в Подмосковье 20:20, Общество В России аномально выросло производство пивных напитков 20:08, Бизнес Трамп пообещал подумать об отправке подозреваемого в теракте в Гуантанамо 20:04, Общество У Манафорта нашли три американских паспорта и «активы на миллионы» 19:51, Политика На крупнейший московский полигон оказалось нельзя возить мусор 19:50, Общество Сергей Полонский создал проект с использованием дополненной реальности 19:48, Технологии и медиа
В центре Лондона такси врезалось в пешеходов
Общество, 21:22
0
В центре Лондона такси врезалось в пешеходов

Автомобиль лондонского такси (кэб) врезался в пешеходов в районе Ковент-Гарден. Об этом говорится в сообщении на странице полиции Лондона в Twitter.

Инцидент произошел в районе Ковент-Гарден около 17:30 по местному времени (20:30 мск). В результате столкновения пострадали по меньшей мере два человека, им оказывают медицинскую помощь. В настоящий момент водитель кэба дает показания полиции. Сотрудники правоохранительных органов также на время перекрыли несколько улиц в Ковент-Гардене.

Очевидцы выложили фотографии с места происшествия. На борту кэба нанесена надпись сервиса такси GetTaxi.

Полиция также не квалифицировала произошедшее как теракт. В настоящий момент правоохранители выясняют причины ДТП.

В лондонском районе Южный Кенсингтон 7 октября возле музея естествознания автомобиль наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали 11 человек, девять из них были доставлены в больницу. На месте происшествия был задержан 47-летний водитель. Полиция отказалась считать происшествие терактом. На следующий день, 8 октября, мужчину освободили из-под стражи.

Теги: ДТП , Лондон , пешеходы
Главное
США начнут по всему миру преследовать за помощь россиянам под санкциями Экономика
Материалы по теме
Полиция освободила наехавшего на пешеходов в Лондоне водителя Общество
У Музея естествознания в Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов Общество
От наезда автомобиля в Лондоне пострадали 11 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку