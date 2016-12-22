Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах

Бретт Рэтнер (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Несколько женщин обвинили режиссера Бретта Рэтнера, снявшего боевик «Час пик», в домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на показания пострадавших.

Одна из них, канадская актриса Наташа Хенстридж, рассказала изданию, что Рэтнер силой принудил ее к сексу. По ее словам, инцидент произошел в начале 1990-х годов, когда ей было 19 лет. Помимо Хенстридж в домогательствах режиссера обвинили еще пять женщин, в том числе Оливия Манн, снявшаяся в «Железном человеке 2» и Рэй Ньюман, участвовавшая в сериале «C.S.I.: Место преступления». Они утверждают, что Рэтнер домогался их на частных вечеринках, киносеансах, мероприятиях для актеров и даже во время совместного полета на самолете.

Адвокат Рэтнера опроверг любые обвинения в адрес его клиента. «Я представлял мистера Рэтнера в течение двух десятилетий, и ни одна женщина никогда не предъявляла к нему никаких претензий в связи с его поведением или сексуальным домогательством», — заявил он.

Волну обвинений в домогательствах против известных деятелей Голливуда начал скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Он был исключен из Британского института кино и Американской киноакадемии, а также лишился работы в собственной кинокомпании, носящей его имя. Всего в домогательствах его обвинили более 60 женщин. В их числе оказалась и генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. В отношении Вайнштейна было заведено расследование. Вслед за Вайнштейном обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, основателю музыкальной группы Crystal Castles Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси. Из-за скандала вокруг Спейси были заморожены съемки сериала «Карточный домик».