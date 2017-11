Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили режиссера Бретта Рэтнера, снявшего боевик «Час пик», в домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на показания пострадавших.

Одна из них, канадская актриса Наташа Хенстридж, рассказала изданию, что Рэтнер силой принудил ее к сексу. По ее словам, инцидент произошел в начале 1990-х годов, когда ей было 19 лет. Помимо Хенстридж в домогательствах режиссера обвинили еще пять женщин, в том числе Оливия Манн, снявшаяся в «Железном человеке 2» и Рэй Ньюман, участвовавшая в сериале «C.S.I.: Место преступления». Они утверждают, что Рэтнер домогался их на частных вечеринках, киносеансах, мероприятиях для актеров и даже во время совместного полета на самолете.

Адвокат Рэтнера опроверг любые обвинения в адрес его клиента. «Я представлял мистера Рэтнера в течение двух десятилетий, и ни одна женщина никогда не предъявляла к нему никаких претензий в связи с его поведением или сексуальным домогательством», — заявил он.

Волну обвинений в домогательствах против известных деятелей Голливуда начал скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Он был исключен из Британского института кино и Американской киноакадемии, а также лишился работы в собственной кинокомпании, носящей его имя. Всего в домогательствах его обвинили более 60 женщин. В их числе оказалась и генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. В отношении Вайнштейна было заведено расследование. Вслед за Вайнштейном обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, основателю музыкальной группы Crystal Castles Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси. Из-за скандала вокруг Спейси были заморожены съемки сериала «Карточный домик».

Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей

В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.



В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.



В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.



В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.



В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.

Осенью 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 40 актрис. Скандал приобрел политический оттенок, поскольку Вайнштейн был многолетним спонсором Демократической партии, в частности, он жертвовал значительные суммы на кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которая в своей президентской кампании сделала тему борьбы за права женщин одной из центральных.