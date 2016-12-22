Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,49 58,12 EUR Нал. 68,09 67,57 USD Бирж. 58,33 +0,01 EUR Бирж. 67,80 -0,13 USD ЦБ. 58,16 +0,04 EUR ЦБ. 67,71 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6597,49 +151,85 ММВБ 2082,73 +0,89% РТС 1126,43 +1,17% Brent 60,42 -1,24% DJIA 23450,91 +0,32% Nasdaq 6717,28 -0,15% FTSE 7487,96 -0,07%
Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах
Лента новостей
Генассамблея ООН потребовала от США прекратить торговую блокаду Кубы 22:19, Политика Вылегжанин предсказал дальнейшее аннулирование результатов Сочи-2014 22:08, Спорт Экс-соратника Саакашвили задержали на Украине 22:02, Политика За разлив 28 млн л сока в Дон «дочка» PepsiСo заплатит 6,1 млн руб. 21:55, Общество ЦРУ опубликовало дневник бен Ладена и 470 тыс. других его документов 21:47, Политика В США назвали причины столкновения своих эсминцев с гражданскими судами 21:42, Политика Мутко встревожило решение МОК об отстранении Легкова и Белова от Олимпиад 21:39, Общество В Крыму рассказали о состоянии газоснабжения в республике после аварии 21:37, Общество Майор Нацгвардии Украины подорвался на мине в зоне АТО 21:35, Политика В центре Лондона такси врезалось в пешеходов 21:22, Общество Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах 21:20, Общество Роухани сообщил о возможных расчетах в нацвалюте с Россией 21:15, Экономика Путин поблагодарил тегеранцев за терпение к неудобствам от его кортежа 21:09, Политика Moody’s понизило рейтинги Промсвязьбанка 21:06, Финансы ФРС США не стала ужесточать денежно-кредитную политику 21:00, Деньги Брат Дерипаски продал свои телекомпании и радиостанции 20:57, Технологии и медиа Акции «Норникеля» достигли годового пика из-за популярности электрокаров 20:50, Бизнес В ФБК опровергли участие генерала ФСБ в создании фильма о Медведеве 20:44, Политика Теракт в Нью-Йорке подготовили «дословно по инструкциям ИГ» 20:42, Общество В Петербурге скончался создатель материалов для атомных реакторов 20:38, Общество Аятолла Хаменеи рассказал о возможности Тегерана и Москвы изолировать США 20:30, Политика Путин подтвердил возможность создания газового коридора в Иран 20:24, Политика Присяжные признали виновным убийцу байкеров в Подмосковье 20:20, Общество В России аномально выросло производство пивных напитков 20:08, Бизнес Трамп пообещал подумать об отправке подозреваемого в теракте в Гуантанамо 20:04, Общество У Манафорта нашли три американских паспорта и «активы на миллионы» 19:51, Политика На крупнейший московский полигон оказалось нельзя возить мусор 19:50, Общество Сергей Полонский создал проект с использованием дополненной реальности 19:48, Технологии и медиа
Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах
Общество, 21:20
0
Режиссера «Часа пик» обвинили в домогательствах
Бретт Рэтнер (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Несколько женщин обвинили режиссера Бретта Рэтнера, снявшего боевик «Час пик», в домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на показания пострадавших.

Одна из них, канадская актриса Наташа Хенстридж, рассказала изданию, что Рэтнер силой принудил ее к сексу. По ее словам, инцидент произошел в начале 1990-х годов, когда ей было 19 лет. Помимо Хенстридж в домогательствах режиссера обвинили еще пять женщин, в том числе Оливия Манн, снявшаяся в «Железном человеке 2» и Рэй Ньюман, участвовавшая в сериале «C.S.I.: Место преступления». Они утверждают, что Рэтнер домогался их на частных вечеринках, киносеансах, мероприятиях для актеров и даже во время совместного полета на самолете.

Адвокат Рэтнера опроверг любые обвинения в адрес его клиента. «Я представлял мистера Рэтнера в течение двух десятилетий, и ни одна женщина никогда не предъявляла к нему никаких претензий в связи с его поведением или сексуальным домогательством», — заявил он.

Волну обвинений в домогательствах против известных деятелей Голливуда начал скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Он был исключен из Британского института кино и Американской киноакадемии, а также лишился работы в собственной кинокомпании, носящей его имя. Всего в домогательствах его обвинили более 60 женщин. В их числе оказалась и генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. В отношении Вайнштейна было заведено расследование. Вслед за Вайнштейном обвинения в домогательствах были предъявлены Ларсу фон Триеру, Джеймсу Тобэку, основателю музыкальной группы Crystal Castles Итану Кэту, Дастину Хоффману и Кевину Спейси. Из-за скандала вокруг Спейси были заморожены съемки сериала «Карточный домик».

Громкие сексуальные скандалы с участием знаменитостей

В марте 1977 года режиссер Роман Полански был арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Гейли. Полански тогда признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако вскоре покинул США. В июне 2017 года Гейли попросила прекратить дело в отношении режиссера, однако суд в Лос-Анджелесе отклонил ее просьбу. В 2010 году в домогательствах режиссера обвинила британская актриса Шарлотта Льюис, а в августе 2017 года о подобном случае заявила еще одна женщина, имя которой не раскрывалось. 4 октября 2017 года на режиссера поступила еще одна жалоба, на этот раз от 61-летней Ренаты Лангер, по словам которой, Полански надругался над ней в 1972 году.

В начале октября 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Позже материал, в котором две женщины обвинили Дональда Трампа в домогательствах, опубликовала газета The New York Times. После этого более десяти женщин обвинили кандидата в президенты США в домогательствах. В июле 2017 года Трамп попросил суд прекратить рассмотрение иска.

В 2014 году в сексуальных домогательствах со стороны режиссера Вуди Аллена заявила его приемная дочь Дилан Фэрроу, опубликовав открытое письмо. В ответ на обвинения режиссер заявил, что они полностью выдуманы. Подобные обвинения выдвигались против Аллена еще в 1992 году, но суд тогда не нашел доказательств его вины.

В разное время героем сексуальных скандалов становился и Майкл Джексон. В 1993 и 2003 годах он подозревался в растлении несовершеннолетних. В мае 2013 года американский хореограф Уэйд Робсон подал посмертный иск против Фонда наследия Майкла Джексона, обвинив покойного певца в сексуальных домогательствах. В 2005 году Робсон был одним из свидетелей защиты Джексона в деле о растлении несовершеннолетних. Суд в 2015 году решил, что хореограф не может претендовать на компенсацию из средств, оставшихся после смерти Джексона, поскольку слишком долго не подавал иск.

В декабре 2014 года на американского комика Билла Косби подали в суд по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Джуди Хут, якобы произошедшем в 1974 году. СМИ отмечали, что обвинения в сексуальных домогательствах против комика звучали и раньше, но по всем эпизодам истек срок давности. В случае с Хут срок давности мог быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней. В декабре 2015 года Косби также обвинили в насильственных действиях сексуального характера, случившихся в 2004 году, — обвинить комика в домогательствах готовы более 50 женщин. Судебные разбирательства против Косби продолжаются.

Осенью 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах более 40 актрис. Скандал приобрел политический оттенок, поскольку Вайнштейн был многолетним спонсором Демократической партии, в частности, он жертвовал значительные суммы на кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которая в своей президентской кампании сделала тему борьбы за права женщин одной из центральных.

Теги: США , Голливуд , домогательства , Бретт Рэтнер
Главное
США начнут по всему миру преследовать за помощь россиянам под санкциями Экономика
Материалы по теме
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах Общество
Еще трое мужчин заявили о домогательствах со стороны Кевина Спейси Общество
Джулианна Мур заявила о попытках домогательства со стороны Джеймса Тобэка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку