Трамп пообещал подумать об отправке подозреваемого в теракте в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над отправкой подозреваемого в исполнении теракта в Нью-Йорке в военную тюрьму Гуантанамо. Об этом сообщает Associated Press.

«Я бы, конечно, подумал об отправке его [подозреваемого] в Гуантанамо», — сказал Трамп в ответ на вопрос одного из журналистов на заседании кабинета министров в Белом доме.

В Нью-Йорке 31 октября (в ночь на 1 ноября по московскому времени) произошел теракт. Мужчина за рулем пикапа сбил людей на велодорожке на Вест стрит и столкнулся со школьным автобусом на углу Чеймберс стрит. В результате теракта погибли восемь человек, еще десятки пострадали. При себе мужчина имел пневматическое и пейнтбольное оружие.

Полиция подстрелила водителя пикапа, после чего задержала. Им оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. В автомобиле он оставил записку, в которой написал, что совершил теракт во имя группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России).