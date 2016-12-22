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Болгария экстрадировала в Россию лидера секты «Каула-дхарма»
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Болгария экстрадировала в Россию лидера секты «Каула-дхарма»
Общество, 19:41
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Болгария экстрадировала в Россию лидера секты «Каула-дхарма»

Сотрудники российского Бюро Интерпола совместно с работниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) экстрадировали из Болгарии в Россию лидера секты «Каула-дхарма». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о 40-летнем уроженце Хабаровска Свами Парамахасе, которого в июле суд болгарского города Бургаса пообещал передать российской стороне. В Болгарии лидера секты обвинили в пытках и жестоком обращении с двумя малолетними девочками. Также Парамахас обвиняется в похищении и убийстве девушки. Сам мужчина отрицал свою вину, утверждая, что в России его преследуют из-за «религиозных убеждений».

В России Парамахаса также обвиняют в совершении преступлений по п. «г» и «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По данным МВД, он объединил вокруг себя любителей йоги и восточных практик, «в основном женщин». В интернете его сообщество позиционировало себя как модельное агентство. Парамахас привлекал новых членов секты через соцсети и сайт своего движения. В апреле 2017 года ГУ МВД России по Москве объявило мужчину в международный розыск. В мае Парамахаса задержали в Болгарии.

В начале июня стало известно, что участники секты могли быть причастны к похищению пятилетнего мальчика в Москве в июле 2016 года. Полиция обнаружила его в Белоруссии в сопровождении россиянина. Также правоохранители задержали троих соучастников преступления на территории иностранных государств. Полицейские пообещали передать ребенка родственникам. После исчезновения мальчика Следственный комитет России расследовал уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Теги: россиянин , похищение , секта , «Каула-дхарма»
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