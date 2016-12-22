Симоньян огорчилась попаданию «не в тот список Forbes»

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. В беседе с РБК она пошутила, что хотела бы попасть в другой список журнала, известного составлением рейтингов самых богатых людей.

«Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники», — заявила Маргарита Симоньян в разговоре с РБК.

В списке самых влиятельных женщин по версии Forbes главред RT оказалась на 52-м месте. В месте с ней в рейтинг попала еще одна россиянка — глава Банка России Эльвира Набиуллина (49-е место). Список в 12-й раз возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

В марте Forbes опубликовал традиционный список самых богатых людей планеты. Его лидером в четвертый раз подряд стал основатель Microsoft Билл Гейтс ($86 млрд). В тройку богатейших людей мира также вошли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($75,6 млрд) и основатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос ($72,8 млрд). Однако в октябре Безосу удалось обогнать Билла Гейтса и с состоянием в $92 млрд стать лидером рейтинга.