В Киеве организатором убийства полковника СБУ назвали «Ленина» из ДНР

Организатором убийства полковника СБУ ​Александра Хараберюша в марте 2017 года был глава Центра специальных операций (ЦСО) МГБ ДНР, рассказала в Facebook официальный представитель СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, руководитель донецкой спецслужбы имеет позывной «Ленин».

«Служба безопасности Украины установила, что боевик по кличке «Ленин» руководит Центром специальных операций так называемого МГБ ДНР, созданного под кураторством российских спецслужб», — рассказала Гитлянская. К сообщению она прикрепила фото мужчины в олимпийке с надписью СССР. По ее словам, именно это фото «Ленина» было показано накануне на брифинге СБУ, посвященном расследованию убийства.

Также она рассказала, что украинским правоохранительным органам удалось задержать непосредственную исполнительницу убийства. Согласно сообщению на сайте СБУ, она была задержана в Одессе. До проведения операции по ликвидации офицера СБУ она проходила подготовку в ЦСО МГБ. «Задокументировано, что она прошла подготовку на базе террористов, расположенной на территории бывшего спортивного тренировочного комплекса», — заявили в ведомстве. От «Ленина» она получила взрывчатку, с помощью которой был заминирован автомобиль Хараберюша.

Взрыв, при котором погиб Хараберюша произошел в Мариуполе 31 марта. Он занимал пост замначальника контрразведки СБУ в Донецкой области. В организации теракта Киев сразу обвинил власти самопровозглашенных республик. несмотря на это, в ДНР обвинения в свой адрес опровергли.

В понедельник, 30 октября при вооруженном нападении погибла активистка Майдана и жена чеченца Адама Осмаева Амина Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем, был обстрелян неизвестными на железнодорожно переезде под Киевом. В 2012 году Осмаев спланировал покушение на Владимира Путина и почти три года, до смены власти на Украины, провел в заключении.