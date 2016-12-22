Поклонская назвала абсурдом резолюцию Киева по Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «очередным абсурдным проектом» резолюцию Киева о нарушении прав человека в Крыму. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Как в песне «Обернитесь». Обернитесь! Господа дипломаты, совсем рядом то, что вы ищите. Нарушения прав человека, о которых вы говорите, у вас под носом, в Киеве и других городах Украины», — написала Поклонская (орфография и пунктуация автора соблюдены).

В тексте резолюции, в частности, указывается необходимость обеспечить обучение жителей Крыма на украинском и крымско-татарском языках. По мнению Поклонской, это «вопрос не по адресу». «Нынешние руководители Украины своим антиправовым и античеловеческим законом «Об образовании» ущемляют права народов Украины тем, что родной язык для русских, болгар, греков, венгров, румын и др. смогут изучать на Украине только в детском саду и в начальной школе, причем с ограниченным количеством академических часов», — продолжила парламентарий.

Ранее зампред Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский в беседе с РБК назвал проект резолюции «настоящей ложью». По его мнению, восстановить статус меджлиса крымско-татарского народа (запрещенный в России. — РБК) — все равно что признать деятельность ИГ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК).

Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму в среду, 1 ноября. Украинские власти называют документ основой «деоккупации украинского полуострова». Резолюция получила поддержку 34 стран. Голосование в третьем комитете ассамблеи ООН намечено на середину ноября.