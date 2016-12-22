НАБУ провело обыски в Нацполиции Украины по делу о закупке рюкзаков

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в Киеве и Киевской области у должностных лиц Нацполиции Украины в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
«Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений МВД Украины», — уточнили в пресс-службе.
Накануне НАБУ также провело обыски у подозреваемых по «делу рюкзаков». В ходе обысков сотрудники бюро задержали троих: Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера. Также в рамках расследования в Харькове задержан еще один подозреваемый.
Им объявили подозрение по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Арсен Аваков заявил, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины».
По версии следствия, в 2015 году задержанные закупали рюкзаки для МВД по завышенной цене. Кроме того, рюкзаки не отвечали требованиям силового ведомства. Следствие оценило нанесенный государству ущерб в 14 млн грн. (30 млн руб. по курсу ЦБ на 1 ноября). Прокуратура потребовала арестовать подозреваемых с правом внесения залога в 5 млн грн. для Авакова и Чеботаря и 4 млн грн. для представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков.