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Брат Дерипаски продал свои телекомпании и радиостанции
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Брат Дерипаски продал свои телекомпании и радиостанции
Технологии и медиа, 20:57
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Брат Дерипаски продал свои телекомпании и радиостанции
Новым собственником медиахолдинга «Фор Медиа», ранее входившего в «Базэл» Олега Дерипаски, стал его топ-менеджер Руслан Терекбаев. Региональные теле- и радиостанции могли быть переуступлены по символической цене

Холдинг «Фор Медиа», управляющий региональными теле- и радиостанциями в преимущественно городах присутствия предприятий «Базэла» Олега Дерипаски, сменил основного владельца, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым собственником 99,9% ООО «Фор Медиа» стала ООО «Медиа групп холдинг», в которой, в свою очередь, 85% принадлежит Руслану Терекбаеву, возглавляющему «Фор Медиа» с 2003 года. Владельцем оставшихся 15% ООО «Медиа групп холдинг» является структура связанная с Павлом Езубовым. Ему же напрямую принадлежит и 0,1% ООО «Фор Медиа».

В портфеле «Фор медиа» 15 телекомпаний и 19 радиостанций в Хакасии, Красноярском крае, Иркутской области, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В Ачинске это местный партнер федерального СТС и собственный канал ТВ7, радио «Сибирь» и ретрансляторы «Шансона» и «Ретро FM»; в Братске — местный партнер ТНТ и ретрансляторы «Европы Плюс» и Шансона» и т.д. Их общая потенциальная аудитория достигает 6 млн человек, указано в презентации «Фор Медиа». Заявленная выручка «Фор Медиа» в 2016 году по РСБУ составила 600,4 млн руб., чистая прибыль — 17,9 млн руб.

До середины 2015 года «Фор Медиа» входила в холдинг «Базэл» Олега Дерипаски (его состояние Forbes оценивает в $5,1 млрд), но затем новым бенефициаром медиахолдинга стал Павел Езубов, двоюродный брат миллиардера. Представители бизнесмена никогда эту информацию не комментировали.

Связаться с Павлом Езубовым не удалось. По телефонам возглавляемого Езубовым некоммерческого фонда «Фиделитас» никто не отвечал.

Руслан Терекбаев отказался прокомментировать покупку медиаактивов и назвать сумму сделку. «Фор Медиа» была переуступлена по символической цене, утверждает источник, близкий к сделке.

Сейчас радиочастоту в городе-миллионнике можно купить за 30-40 млн руб., отметил руководитель одной из медиакомпаний. В небольшом городе такая частота может стоит около 1 млн руб. Стоимость телевизионной частоты может быть в разы выше, так как предложение сильно ограничено, добавляет собеседник РБК.

Автор: Мария Истомина.
Теги: СМИ , Дерипаска , медиа , "Базовый Элемент"
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