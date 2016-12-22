Инвестиции «Газпрома» в «Силу Сибири» вырастут на треть в 2017 году

«Газпром» увеличил финансирование строительства трубопровода «Сила Сибири» в 2017 году практически на треть, следует из материалов компании. После пересмотра инвестпрограммы холдинга на 2017 год расходы на этот газопровод в текущем году выросли со 158,8 млрд до 209,8 млрд руб. (рост на 32,1%).
Инвестиции в строительство «Турецкого потока» выросли более чем вдвое — с 41,9 млрд до 92,8 млрд руб., в трубопровод «Ухта-Торжок» — с 62,17 млрд до 81,24 млрд руб. При этом инвестиции в «Северный поток-2» сократятся со 110,7 млрд до 102,4 млрд руб., следует из материалов.
Общий размер инвестиций «Газпрома» в транспортировку газа в 2017 году по сравнению с изначальным планом вырос на 24%, до 1,13 трлн руб. Пересмотр инвестпрограммы в сентябре одобрило правление компании, а в октябре его утвердил совет директоров.