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Инвестиции «Газпрома» в «Силу Сибири» вырастут на треть в 2017 году
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Инвестиции «Газпрома» в «Силу Сибири» вырастут на треть в 2017 году
Бизнес, 19:05
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Инвестиции «Газпрома» в «Силу Сибири» вырастут на треть в 2017 году

«Газпром» увеличил финансирование строительства трубопровода «Сила Сибири» в 2017 году практически на треть, следует из материалов компании. После пересмотра инвестпрограммы холдинга на 2017 год расходы на этот газопровод в текущем году выросли со 158,8 млрд до 209,8 млрд руб. (рост на 32,1%).

Инвестиции в строительство «Турецкого потока» выросли более чем вдвое — с 41,9 млрд до 92,8 млрд руб., в трубопровод «Ухта-Торжок» — с 62,17 млрд до 81,24 млрд руб. При этом инвестиции в «Северный поток-2» сократятся со 110,7 млрд до 102,4 млрд руб., следует из материалов.

Общий размер инвестиций «Газпрома» в транспортировку газа в 2017 году по сравнению с изначальным планом вырос на 24%, до 1,13 трлн руб. Пересмотр инвестпрограммы в сентябре одобрило правление компании, а в октябре его утвердил совет директоров.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: инвестпрограмма , «Сила Сибири» , "Газпром" , "Турецкий поток"
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