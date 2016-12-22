При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле погиб рабочий

В Ярославле при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) погиб рабочий, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщение о возгорании атмосферно-вакуумной трубчатки на ОАО «Славнефть-Янос» поступило в экстренные службы в 15:55 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Пожар возник в здании ярославского НПЗ по адресу: Московский проспект, д. 130. На место происшествия выехали 30 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. В 16:23 возгорание было локализовано.
Как сообщил «РИА Новости» представитель центрального регионального центра МЧС, пожар был потушен в 17:07 мск. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м.
НПЗ «Славнефть-Янос» входит в структуру нефтегазовой компании «Славнефть», совместного предприятия «Газпромнефти» и «Роснефти». Завод перерабатывает около 15 млн т ежегодно. Завод производит бензин и дизельное топливо для автомобилей стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей.