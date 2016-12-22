Предвыборная агитация по радио и ТВ стартует 17 февраля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила период агитации на телевидении и радио для кандидатов в президенты России. Он начнется 17 февраля 2018 года и завершится до полуночи 17 марта. Об этом сообщается в постановлении ЦИК, передает ТАСС.

Также ЦИК определил порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на радио, ТВ, а также бесплатных печатных площадей в государственных и муниципальных изданиях для агитации.

Согласно постановлению комиссии, каждая государственная организация телерадиовещания должна выделить не менее одного часа на агитацию в рабочие дни, региональная — 30 минут. Эфирное время должно приходиться на прайм-тайм.

Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна официально стартовать в период с 7 по 17 декабря. О своем намерении участвовать в президентской гонке уже объявили телеведущая Ксения Собчак, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, телеведущая Екатерина Гордон, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков и председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.