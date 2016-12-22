Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» актер
Общество, 16:08
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Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» актер
Российский актер Сергей Кудрявцев умер на 57-м году жизни. О его смерти сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета.
В сообщении отмечается, что актер умер 1 ноября после тяжелой болезни. «Скорбим вместе с родными и близкими. Прощание состоится в театре 3 ноября в 12 часов», — добавили в театре.
Сергей Кудрявцев родился 21 сентября 1961 года в Эстонской ССР. В театре им. Ленсовета он играл с 2005 года. Он исполнил эпизодические роди в сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».