В Кремле выразили соболезнования после теракта в Нью-Йорке

В Кремле считают «бесчеловечным» теракт на Манхэттене в центре Нью-Йорка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная», — сказал Песков.
Теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября (в ночь на 1 ноября по московскому времени). Водитель пикапа сбил людей на велодорожке на Вест стрит и врезался в школьный автобус на углу Чеймберс стрит. Жертвами атаки стали восемь человек, еще десятки получили ранения. У мужчины при себе имелось пейнтбольное и пневматическое оружие.
Полицейские ранили злоумышленника, после чего задержали. В машине он оставил записку, в которой говорилось, что он совершил нападение во имя «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио квалифицировал инцидент как теракт.
По данным полиции, исполнителем теракта был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. По информации NBS News, Саипов проживал в США с 2010 года. Как уточняло Santa Monica Observer, мужчина выиграл грин-карту в лотерее.
В сервисе такси Uber заявили, что Саипов работал в компании водителем. В МИД Узбекистана пообещали установить личность подозреваемого. В Ростуризме призвали россиян, находящихся в Нью-Йорке, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.