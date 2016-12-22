Страховщикам дадут два года отсрочки на увеличение капитала

Одним из намеченных на 2018 год трендов в ЦБ является завершение работы над законопроектом, которым повышаются требования о минимальном уставном капитале страховой компании, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, передает корреспондент РБК.

«Мы планируем довести до конца так называемый законопроект «входной билет». Там было три вопроса: о том, что страховые компании должны регистрироваться Центральным банком; вопрос увеличения минимального капитала до 300 млн руб., и дальше, в зависимости от вида деятельности, повышение; и, наконец, анализа бизнес-плана», — рассказал Владимир Чистюхин в рамках форума «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Он отметил, что ЦБ удалось договориться с Минфином по двум позициям: это позиция по бизнес-плану компании, где нормы будут аналогичны тому, что содержится в плане компетенций Банка России в банковском законодательстве. Вторая позиция, по которой достигли согласия Минфин и ЦБ, — требования к капиталу.

«Вопрос о регистрации мы отложим на более позднее время, чтобы с коллегами из ФНС найти наиболее оптимальную модель того, как страховые компании, приходящие на рынок, должны регистрироваться в качестве юридических лиц», — отметил при этом Чистюхин.

«Я надеюсь, что мы успеем двинуться с этим законом в рамках осенней сессии. Первое чтение было пройдено более года назад», — рассказал позднее журналистам Владимир Чистюхин.

Он отметил, что в ЦБ готовы на достаточно длительный переходный период компаний на новые требования. Согласно последнему предложению, переходный период может продлиться не менее двух лет.

Законопроект был разработан в ЦБ в конце 2015 года, сейчас его рассматривает Госдума. Законопроектом предлагается повысить минимальный капитал универсальных страховых компаний со 120 млн до 300 млн руб., страховщиков жизни — с 240 млн до 450 млн руб., перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн руб.