Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 57,95 EUR Нал. 68,04 67,43 USD Бирж. 58,14 -0,18 EUR Бирж. 67,52 -0,42 USD ЦБ. 58,16 +0,04 EUR ЦБ. 67,71 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6494,36 +48,72 ММВБ 2088,23 +1,16% РТС 1131,61 +1,63% Brent 61,50 +0,52% DJIA 23377,24 +0,12% Nasdaq 6727,67 +0,43% FTSE 7509,39 +0,22%
Страховщикам дадут два года отсрочки на увеличение капитала
Лента новостей
Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» актер 16:08, Общество Слуцкий объявил о готовности к увольнению из «Халла» 16:07, Спорт В Кремле выразили соболезнования после теракта в Нью-Йорке 16:01, Общество Совфед посоветовал российским компаниям воздержаться от рекламы в Twitter 15:52, Технологии и медиа Расследование дела о массовых беспорядках на кладбище в Москве завершили 15:52, Общество В Черном море нашли тела 4 моряков с затонувшего турецкого сухогруза 15:50, Общество Власти Кемерово объяснили увольнение матери координатора штаба Навального 15:47, Общество В Одессе задержали и.о. командира воинской части после ее захвата 15:47, Общество СМИ нашли познакомившего Пападопулоса с «племянницей Путина» профессора 15:41, Политика В ЦБ назвали сроки разработки механизма санации страховщиков 15:29, Финансы Страховщикам дадут два года отсрочки на увеличение капитала 15:22, Финансы Озеро Саканцы ушло под землю во Владимирской области 15:10, Общество Медведев уволил начальника дамбы Петербурга из-за утраты доверия 15:05, Общество Собак в Домодедово обучат различать евро и юани по запаху 15:04, Общество В Ангарске СК начал проверку данных о смерти врача после 30-часовой смены 14:58, Общество На подключение больниц к интернету предложили потратить 14,6 млрд руб. 14:58, Экономика В московском колледже найдены тела преподавателя и студента 14:47, Общество Спортивная стройка: объекты Олимпиады в Корее за 100 дней до ее начала 14:46, Фотогалерея  Китайский инвестор «Роснефти» запустит свой банк 14:41, Бизнес Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн 14:33, Бизнес СК возбудил дело после убийства советника главы Электростали 14:30, Общество Еще трое мужчин заявили о домогательствах со стороны Кевина Спейси 14:22, Общество Полковник получил срок за взятку в $100 тыс. от убийц 60 человек 14:19, Общество В ЦБ негативно отнеслись к идее обязательного страхования киберрисков 14:17, Экономика Саудовская Аравия открыла рынок для мяса из России 14:03, Экономика Прокуратура подтвердила отказ выдать Черногории фигуранта дела о путче 13:59, Политика В Крыму назвали ложью данные из резолюции Украины о правах человека 13:53, Политика Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к государственным деньгам 13:52, Финансы
Страховщикам дадут два года отсрочки на увеличение капитала
Финансы, 15:22
0
Страховщикам дадут два года отсрочки на увеличение капитала

Одним из намеченных на 2018 год трендов в ЦБ является завершение работы над законопроектом, которым повышаются требования о минимальном уставном капитале страховой компании, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, передает корреспондент РБК.

«Мы планируем довести до конца так называемый законопроект «входной билет». Там было три вопроса: о том, что страховые компании должны регистрироваться Центральным банком; вопрос увеличения минимального капитала до 300 млн руб., и дальше, в зависимости от вида деятельности, повышение; и, наконец, анализа бизнес-плана», — рассказал Владимир Чистюхин в рамках форума «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Он отметил, что ЦБ удалось договориться с Минфином по двум позициям: это позиция по бизнес-плану компании, где нормы будут аналогичны тому, что содержится в плане компетенций Банка России в банковском законодательстве. Вторая позиция, по которой достигли согласия Минфин и ЦБ, — требования к капиталу.

«Вопрос о регистрации мы отложим на более позднее время, чтобы с коллегами из ФНС найти наиболее оптимальную модель того, как страховые компании, приходящие на рынок, должны регистрироваться в качестве юридических лиц», — отметил при этом Чистюхин.

«Я надеюсь, что мы успеем двинуться с этим законом в рамках осенней сессии. Первое чтение было пройдено более года назад», — рассказал позднее журналистам Владимир Чистюхин.

Он отметил, что в ЦБ готовы на достаточно длительный переходный период компаний на новые требования. Согласно последнему предложению, переходный период может продлиться не менее двух лет.

Законопроект был разработан в ЦБ в конце 2015 года, сейчас его рассматривает Госдума. Законопроектом предлагается повысить минимальный капитал универсальных страховых компаний со 120 млн до 300 млн руб., страховщиков жизни — с 240 млн до 450 млн руб., перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн руб.

Теги: ЦБ , страховой бизнес
Главное
Совфед посоветовал российским компаниям воздержаться от рекламы в Twitter Технологии и медиа
Материалы по теме
В ЦБ негативно отнеслись к идее обязательного страхования киберрисков Экономика
Куратор страховщиков в ЦБ стал кандидатом на пост главы «Росгосстраха» Финансы
Довесок к кредиту: можно ли отказаться от навязываемой страховки Деньги
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку