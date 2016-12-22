Озеро Саканцы ушло под землю во Владимирской области

Во Владимирской области ушло под землю лесное озеро Саканцы глубиной более 20 м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела водных ресурсов и водопользования областной администрации Ивана Шапошникова.

По его словам, пустоты, в которые вода ушла вместе с рыбой, образовались в результате размывания грунта. «В настоящее время на месте озера лишь воронка», — рассказал он.

Шапошников пояснил, что это произошло из-за процессов карстообразования. Он добавил, что пока невозможно предсказать, что будет дальше с озером. «Есть вероятность, что место провала зальется и озеро опять восстановится», — предположил Шапошников.

Чиновник уточнил, что озеро располагалось недалеко от аналогичной карстовой воронки — Пивоваровского провала, который образовался в 1959 году.

Карстовые воронки возникают из-за размыва почвы и горных пород подземными водами. Земля проваливается в образовавшиеся пустоты.