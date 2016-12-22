В Одессе задержали и.о. командира воинской части после ее захвата

Прокуратура Украины задержала и.о. командира воинской части в Одессе, в которой ранее произошел захват участка частными предпринимателями. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса.
Подполковник ВСУ был задержан 31 октября. По словам военного прокурора, задержанный не принял мер, «связанных с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия», чтобы предотвратить захват части земли военного городка и нарушение его территории.
Матиос рассказал, что также был задержан военнослужащий-контрактник. «Будучи назначенным в суточный наряд дежурным группы хранения авиационной техники, нарушил уставные правила патрулирования и не предпринял мер противодействия неустановленным лицам, которые проникли на территорию», — сказал он.
Часовому было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 418 (нарушение уставных правил патрулирования, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначено патрулирование, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).
Оба задержанных доставлены в районный суд Одессы для избрания меры пресечения. Часовому грозит до пяти лет лишения свободы, командиру — до семи лет.
Военная прокуратура возбудила дело после захвата территории военной части 30 октября. По данным надзорного органа, частные предприниматели и нанятые ими строители проникли на территорию части. Вместе с ними были и сотрудники полиции, которые утверждали, что у бизнесменов были все разрешающие документы.
29 октября начальник пресс-центра командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Роман Юрчило сообщил о том, что 40 человек в балаклавах попытались совершить рейдерский захват воинской части А3571. Они, по словам Юрчило, демонтировали забор (что подтвердила прокуратура) и вывезли с территории городка военное имущество. Как утверждали в ВВС, неизвестные назвали себя представителями торгово-развлекательного центра Citi Center.