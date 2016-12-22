Саудовская Аравия открыла рынок для мяса из России

Саудовская Аравия открыла рынок для поставок российской говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

«Поставки могут начаться незамедлительно после включения российских предприятий в список предприятий, утвержденных на экспорт в Королевство Саудовская Аравия», — сказано в заявлении. По данным ведомства, утверждение российских компаний будет завершено SFDA (главным управлением Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментам) в течение нескольких дней.

Обе стороны заключили соглашения о ветеринарно-санитарных сертификатах. Помимо мяса, Россия планирует поставлять в королевство готовую мясную продукцию, молоко и яйца.

В октябре о подписании «знаковых контрактов» с саудитами отчитался «Рособоронэкспорт». Как сообщала 9 октября официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, Россия поставит Саудовской Аравии зенитные ракетные системы ПВО С-400, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30.



Подписание контрактов между странами началось после встречи короля Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Саудовской Аравии посетил Москву 4 октября.