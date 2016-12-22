В Крыму назвали ложью данные из резолюции Украины о правах человека

Зампред Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский заявил РБК, что сведения, изложенные в украинском проекте резолюции о нарушениях прав человека на полуострове, являются «настоящей ложью».
По его словам, в резолюции речь идет о требовании признать меджлис крымско-татарского народа (запрещенный в России. — РБК) и отменить запрет на его деятельность. Также в документе затрагивается вопрос использования на территории полуострова государственных языков (русского, крымско-татарского и украинского).
Полонский подчеркнул, что требование о восстановлении статуса меджлиса сродни «резолюции ООН о признании ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК) организацией, которая действует в рамках международного права».
«Коллеги из ООН могут дойти и до того, что любые экстремистские террористические организации будут иметь право бесконтрольно действовать на территории любой страны, заниматься своей деятельностью. Но мне кажется, что это нонсенс как минимум, заявлять такие требования. Это такой дешевый международный популизм пытаться заставить признать террористов ангелами», — пояснил Полонский.
Зампред подчеркнул, что Конституция Республики Крым «гарантирует равные права» всем государственным языкам. «На сегодняшний день созданы все условия для нормального функционирования этих языков, а также для того, чтобы дети имели возможность учиться на своем родном языке», — добавил Полонский.
Киев внес в ООН обновленный проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму в среду, 1 ноября. Целью резолюции на Украине называют «консолидацию поддержки Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова». Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что Киев не готов «идти на компромиссы» по своей резолюции.