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В Совфеде назвали внешнюю угрозу объединяющим россиян фактором
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В Совфеде назвали внешнюю угрозу объединяющим россиян фактором
Общество, 13:06
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В Совфеде назвали внешнюю угрозу объединяющим россиян фактором

В Совете Федерации считают, что россиян объединяют внешняя угроза и санкции. Об этом, выступая на заседании XXI Всемирного русского народного собора, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, передает корреспондент РБК.

«Граждан России скрепляет угроза, угроза извне», — сказал он.

Сенатор отметил: «Санкции делают нас сильнее». Он добавил, что на сегодняшний день российские сельхозпроизводители «достигают порогов продовольственной безопасности», опережая темпы, про которые говорил президент России Владимир Путин.

В мае Путин призвал сохранить единую российскую нацию. «Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации», — заявил он.
 

Теги: Совет Федерации , внешняя угроза
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