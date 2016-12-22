Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,47 57,97 EUR Нал. 68,11 67,50 USD Бирж. 58,17 -0,15 EUR Бирж. 67,68 -0,25 USD ЦБ. 58,16 +0,04 EUR ЦБ. 67,71 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6549,13 +103,49 ММВБ 2083,69 +0,94% РТС 1128,51 +1,36% Brent 61,64 +0,75% DJIA 23377,24 +0,12% Nasdaq 6727,67 +0,43% FTSE 7505,53 +0,17%
Панама выдала Украине высокопоставленного чиновника времен Януковича
Лента новостей
В Совфеде назвали внешнюю угрозу объединяющим россиян фактором 13:06, Общество Собчак доверила ведение своей кампании в соцсетях Адагамову 12:54, Политика В Ираке запретили публичную демонстрацию флага Израиля 12:48, Политика Суд в Ирландии арестовал активы совладельца «ВИМ-Авиа» 12:47, Бизнес Полиция Беверли-Хиллз начала расследование по делу Вайнштейна 12:33, Общество Киевское «Динамо» удалило русскоязычную версию своего сайта 12:26, Спорт Макгрегор вызвал Мейвезера на бой по правилам MMA 12:19, Спорт Турция выступила против участия курдской партии в конгрессе по Сирии 12:18, Политика Технологическая революция 4.0 обещает новые дивиденды 12:18, Партнерский материал Jeep представил внедорожник Wrangler нового поколения 12:10, Авто Почему возник дефицит наклеек «Шипы» 12:01, Авто Суд продлил домашний арест обвиняемым по делу Роскомнадзора 11:56, Общество Патриарх Кирилл увидел образ будущего России в единстве народа и элит 11:54, Общество Семье сбитого «Мерседесом» с номерами АМР гаишника дали квартиру в Москве 11:52, Общество Uber подтвердил работу исполнителя теракта в США водителем в сервисе 11:51, Общество Что нужно знать о вакцине от гриппа 11:42, Спецпроект РБК PINK Володин предупредил о недопустимости свержения законных правителей 11:35, Политика Кадыров обвинил в убийстве Окуевой украинские спецслужбы 11:31, Политика Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили зарплату в 450 тыс. руб. 11:27, Общество МИД Узбекистана заявил о проверке личности исполнителя теракта в США 11:17, Общество Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 11:14, РБК и Ситибанк Болельщики «Халла» устроили опрос о будущем Слуцкого в команде 11:14, Спорт МИД возложил на США ответственность за зашедшие в тупик отношения стран 11:11, Политика ФСБ рассказала о приостановке пропуска на границе Крыма с Украиной 11:10, Политика Собчак рассказала о «единственной связи» с Путиным 11:02, Политика В Москве из банковской ячейки похитили более 22 млн руб. 10:36, Общество
Панама выдала Украине высокопоставленного чиновника времен Януковича
Общество, 13:18
0
Панама выдала Украине высокопоставленного чиновника времен Януковича

Панама экстрадировала на родину украинского чиновника — экс-главу ​Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владислава Каськива. По версии украинской прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича он похитил из госбюджета около $280 тыс.

​Об экстрадиции бывшего чиновника сообщил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. По его словам, Каськива совместными усилиями украинской Генпрокуратуры (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) доставили на Украину 1 ноября.

Янукович подаст в суд на Луценко из-за слов о миллионах экс-президента
Политика

«Сейчас Каськив доставлен в главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия», — написал Луценко. По его словам, это первый случай экстрадиции украинского экс-чиновника. «И не последний», — заключил генпрокурор.

При этом, по словам бывшего советника Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине. Как сообщил юрист в Facebook, экс-глава Госинвестпроекта отправил запрос несколько месяцев назад. На этот комментарий обратила внимание «Украинская правда».

«Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать», — написал юрист.

Как сообщила позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, суд в Киеве арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога. «Защита Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба», — написала Сарган. Она добавила, что у экс-чиновника суд обязал изъять загранпаспорт.

Владислав Каськив занимал должность председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины с 2010 по 2014 год. По версии Генпрокуратуры, чиновник в 2012 году «в сговоре с другими лицами» завладел средствами из госбюджета на сумму в $279,1 тыс.

В 2016 году Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и по ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог). Каськива задержали в Панаме 18 августа 2016 года.

Теги: Украина , Панама , Владислав Каськив
Главное
Все популярные VPN-сервисы согласились заблокировать запрещенные сайты Технологии и медиа
Материалы по теме
Янукович подаст в суд на Луценко из-за слов о миллионах экс-президента Политика
На Украине начали расследование по факту назначения Луценко генпрокурором Политика
Луценко заподозрил антимонопольную службу в помощи миллиардеру Кесаеву Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку