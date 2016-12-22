Панама выдала Украине высокопоставленного чиновника времен Януковича

Панама экстрадировала на родину украинского чиновника — экс-главу ​Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владислава Каськива. По версии украинской прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича он похитил из госбюджета около $280 тыс.

​Об экстрадиции бывшего чиновника сообщил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. По его словам, Каськива совместными усилиями украинской Генпрокуратуры (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) доставили на Украину 1 ноября.

«Сейчас Каськив доставлен в главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия», — написал Луценко. По его словам, это первый случай экстрадиции украинского экс-чиновника. «И не последний», — заключил генпрокурор.

При этом, по словам бывшего советника Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине. Как сообщил юрист в Facebook, экс-глава Госинвестпроекта отправил запрос несколько месяцев назад. На этот комментарий обратила внимание «Украинская правда».

«Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать», — написал юрист.

Как сообщила позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, суд в Киеве арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога. «Защита Каськива предоставила суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба», — написала Сарган. Она добавила, что у экс-чиновника суд обязал изъять загранпаспорт.

Владислав Каськив занимал должность председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины с 2010 по 2014 год. По версии Генпрокуратуры, чиновник в 2012 году «в сговоре с другими лицами» завладел средствами из госбюджета на сумму в $279,1 тыс.

В 2016 году Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и по ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог). Каськива задержали в Панаме 18 августа 2016 года.