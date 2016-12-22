В Ираке запретили публичную демонстрацию флага Израиля

Иракский парламент проголосовал за криминализацию публичной демонстрации флага Израиля в стране, сообщает Rudaw. Причины этого иракские парламентарии официально не объяснили, однако издание отмечает, что Израиль стал единственной страной, выступившей в поддержку независимости Иракского Курдистана.

Согласно решению парламента, преступлением признается демонстрация на публичных собраниях «сионистских символов», под которыми подразумевается в том числе и флаг Израиля. Это решение обязывает все государственные учреждения препятствовать подобным действиям.

Как поясняет Times of Israel, решение было связано с тем, что израильские флаги появлялись на демонстрациях курдов, выступающих за независимость от Ирака. Израиль оказался единственной страной, которая поддержала идею об отделении Иракского Курдистана. Так, о поддержке курдского движения еще до референдума в Иракском Курдистане, 13 сентября, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. «Израиль выступает против террора как такового, он поддерживает законные усилия курдского народа по достижению собственного государства», — цитирует его слова Haaretz. Из-за поддержки, которую Тель-Авив в политическом плане оказывает Эрбилю, иракские курды в знак солидарности начали демонстрировать на публичных акциях флаги Израиля, что и вызвало недовольство Багдада.

Депутат иракского парламента Сихам аль-Мусави также подтвердила эту версию, заявив агентству «Аль-Сумария», что власти Иракского Курдистана «зашли слишком далеко», допустив демонстрацию израильских флагов. При этом она заявила, что рассматривает «сионистов» как «врагов арабской нации».

Референдум о независимости прошел в Иракском Курдистане 25 сентября. Более 90% проголосовавших выступили за отделение от Ирака. Однако иракские власти результатов голосования не признали, как и другие государства. В середине октября начались боестолкновения на спорных территориях на севере Ирака между курдскими подразделениями и силами Багдада. В результате иракским силам удалось занять город Киркук и крупнейшие нефтяные месторождения в этом районе. 29 октября лидер курдской автономии Масуд Барзани, который был президентом региона с момента его официального создания в 2005 году, объявил об уходе в отставку.