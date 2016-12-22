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Полиция Беверли-Хиллз начала расследование по делу Вайнштейна
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Полиция Беверли-Хиллз начала расследование по делу Вайнштейна
Общество, 12:33
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Полиция Беверли-Хиллз начала расследование по делу Вайнштейна

Полиция Беверли-Хиллз, штат Калифорния, начала расследование после сообщений о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пресс-служба полиции сообщила на своей странице в Facebook.

«Недавно Департамент полиции Беверли-Хиллз получил множество жалоб с участием Харви Вайнштейна. Эти дела находятся на стадии расследования, и в настоящее время никакой дополнительной информации опубликовано не будет», — сказано в заявлении.

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Ранее из-за сексуальных домогательств продюсера на его компанию Weinstein Company подали первый иск. «Компания знала или должна была знать, что Вайнштейн заманивает молодых начинающих актрис в рискованные ситуации под видом деловых встреч», — говорилось в материалах дела. Кроме того, в отношении компании Вайнштейна начала расследование и полиция Нью-Йорка.

В исковом заявлении актрисы сериала «Голубая кровь» Доминик Хетт утверждалось, что совет директоров киностудии, в том числе и брат Вайнштайна Боб, сооснователь Weinstein Company, были осведомлены о склонностях Харви.

Расследование началось практически спустя месяц, после того как число женщин, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны продюсера, превысило 60. Сам Вайнштейн был уволен из Weinstein Company 8 октября, после того как в New York Times опубликовали расследование о случаях сексуальных домогательств продюсера.

Теги: США , Полиция , Харви Вайнштейн , сексуальные домогательства
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