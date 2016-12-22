Uber подтвердил работу исполнителя теракта в США водителем в сервисе

В сервисе такси Uber подтвердили, что исполнитель теракта в Нью-Йорке — предполагаемый уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов — работал в компании водителем. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

По данным телеканала, подозреваемый при приеме на работу успешно прошел спецпроверку, в которой его личное дело изучили на наличие судимостей. «И ФБР, и полиция Нью-Йорка «копают» сейчас, пытаясь выяснить все о Саипове», — сообщает CBS.

О том, что предполагаемый исполнитель теракта — 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, с 2010 года проживавший в городе Тампа штата Флорида, сообщал телеканал NBS News. По информации Santa Monica Observer, Саипов стал жить в Соединенных Штатах после того, как выиграл грин-карту в лотерее. NBC утверждал, что он работал водителем в Uber.

В МИД Узбекистана пообещали выяснить личность подозреваемого. Президент страны Шавкат Мирзиеев в своем обращении к американскому лидеру Дональду Трампу сообщил, что Узбекистан «задействовав все силы» окажет поддержку в расследовании инцидента.

Теракт в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в результате которого погибли восемь человек, произошел 31 октября (в ночь на 1 ноября по мск). Неизвестный выехал на пикапе на велодорожку и сбил находящихся на ней людей. Полиция признала случившееся терактом и подтвердила принадлежность атаковавшего к «Исламскому государству» (запрещенной в России террористической группировке). Террорист был задержан.