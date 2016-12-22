МИД Узбекистана заявил о проверке личности исполнителя теракта в США

Консульская служба МИД Узбекистана выясняет личность исполнителя теракта в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек. Об этом журналистам сообщил ​представитель внешнеполитического ведомства Узбекистана на полях конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), передает ТАСС.

«Консульская служба МИД Узбекистана работает по этому вопросу», — сказал представитель МИДа.

О том, что предполагаемый исполнитель теракта — 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, с 2010 года проживающий в городе Тампа, штат Флорида, сообщал телеканал NBS News. По данным Santa Monica Observer, Саипов переехал в Соединенные Штаты, выиграв грин-карту в лотерее.

Согласно заявлению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованному на сайте МИД страны, Ташкент намерен сотрудничать с Вашингтоном при расследовании теракта. «Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта», — сказано в обращении Мирзиеева к президенту США Дональду Трампу.

Теракт в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в результате которого погибли восемь человек, произошел 31 октября (в ночь на 1 ноября мск). Неизвестный на пикапе выехал на велодорожку, на которой находились люди. По данным New York Times, выйдя из машины, подозреваемый выкрикивал «Аллах акбар». Представитель полиции не подтвердил эту информацию, но отметил, что его высказывания согласуются с тем, что это был теракт.

При себе атаковавший имел пейнтбольное и пневматическое ружья. В пикапе подозреваемый оставил записку, в которой говорится, что он совершил нападение во имя «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Полиция задержала нападавшего.