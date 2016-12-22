МИД возложил на США ответственность за зашедшие в тупик отношения стран

США не прилагают усилий для того, чтобы нормализовать отношения с Россией, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС. В результате отношения двух стран движутся в тупик.

Рябков подчеркнул, что российские дипломаты не видят со стороны Вашингтона ничего, кроме «неопределенных сигналов о намерении улучшать отношения». В то же время реального стремления США улучшить отношения с Россией МИД не замечает. «Происходит череда действий, вызывающих наше резкое неприятие. Эти действия двигают отношения между нашими странами все дальше в тупик, создают обстановку постоянного кризиса», — утверждает Рябков.

Он отметил, что Москва к этому не причастна. «Ответственность за происходящее целиком и полностью на американской стороне», — подчеркнул замглавы ведомства.

В числе действий США, углубляющих кризис, Рябков назвал введение новых санкций. «Хотя это и не стало для нас неожиданностью, сам факт того, что продолжается усиление санкционного нажима, вызывает глубокую озабоченность», — пояснил он. В то же время Рябков отметил, что Москва не отказывается от попыток нормализовать отношения двух стран. «Мы будем продолжать, насколько это возможно, искать выходы из сложившейся ситуации, — сказал дипломат. — Будем стараться все-таки возвращать американцев к реальности и показать, что от подобного рода приемов страдают в том числе и их интересы».

Минфин США 31 октября расширил санкции против российских нефтяных компаний на их будущие проекты по освоению трудноизвлекаемой нефти за пределами России. Под санкции также попали 39 российских компаний ВПК и силовых структур.