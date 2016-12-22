Появилось видео с опрокинувшейся на ТТК бетономешалкой
Общество, 10:31
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Появилось видео с опрокинувшейся на ТТК бетономешалкой
В Сети появилось видео, на котором видна перевернувшаяся в тоннеле Третьего транспортного кольца бетономешалка. Кадры опубликованы в Twitter «Московский транспорт».
На видео видно, как опрокинувшуюся бетономешалку из тоннеля буксирует машина экстренных служб.
Городским службам и МЧС совместно удалось оттянуть машину с места аварии и разблокировать путь. Проезд по ТТК оказался вновь свободен.
Авария на ТТК произошла утром 1 ноября. Бетономешалка опрокинулась в тоннеле на съезде к Кутузовскому проспекту, внутренняя сторона ТТК оказалась заблокирована. В результате аварии никто не пострадал.