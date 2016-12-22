Медведев заявил о планах по увеличению товарооборота с КНР до $100 млрд

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что надеется на увеличение товарооборота между Россией и Китаем до $100 млрд. Об этом глава российского правительства сообщил на пресс-конференции после встречи с главой правительства КНР Ли Кэцяном, сообщает ТАСС.

«Будем надеяться, что товарооборот и дальше будет расти в соответствии с теми представлениями, которые были сформированы некоторое время назад, и выйдет на плановые величины. Напомню, что это величина в $100 млрд, которая, на мой взгляд, также не является пределом», — сказал российский премьер.

По словам Медведева, несмотря на трудности в мировой экономике, сотрудничество Китая и России восстановилось. Премьер отметил рост товарооборота между странами за последние восемь месяцев «больше, чем на треть». «Это нас радует», — отметил глава российского правительства.

В октябре о росте товарооборота между Китаем и Россией на треть (до $54,4 млрд) отчиталось Минэкономразвития. Так, экспортные поставки из России в Китай по сравнению с прошлым годом увеличились на 39,4% (до $24 млрд). Импорт из Китая вырос на 32,3% по сравнению с 2016 годом (до $30,4 млрд).

Основными статьями российского экспорта в КНР являются продукция топливно-энергетического комплекса (около 70%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11%). Кроме того, 7,5% поставок занимают машины, оборудование и транспорт.