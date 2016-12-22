После теракта в Нью-Йорке Ростуризм призвал россиян сохранять спокойствие

После произошедшего накануне в Нью-Йорке теракта Ростуризм выпустил предупреждение для российских туристов. Ведомство призывает россиян, находящихся в городе, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В Ростуризме подтвердили, что сообщений о российских туристах, пострадавших в результате случившегося, нет. «Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 31 октября, пикап, за рулем которого сидел террорист, выехал на велодорожку на Манхэттене и проехал по ней на высокой скорости несколько кварталов. В результате погибли восемь человек, 11 пострадали. Среди жертв нападения оказались пятеро граждан Аргентины.

Полиции удалось задержать террориста. Им оказался 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, который переехал в США в 2010 году. Пикап, на котором он сбивал людей, был арендован. По словам очевидцев, после выхода из машины он кричал «Аллах акбар». Перед атакой он написал записку о своей верности «Исламскому государству» (организация запрещена в России).