Россельхознадзор назвал голод вероятной причиной смерти нерп на Байкале

Отказ от питания мог стать причиной массовой гибели нерп на озере Байкал в Иркутской области и в Бурятии. Об этом глава отдела ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергей Грохотов сообщил ТАСС.

«Изменений внутренних органов не было выявлено. Конечная причина их гибели — остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных», — пояснил Грохотов. По его словам, животные умерли от истощения.

В Россельхознадзоре планируют выяснить, что заставило животных отказаться от пищи, исследовав пищевую цепочку. Поскольку нерпы питаются бычками и голомянкой, они могли внести в организм животных вещества, из-за которых нерпы могли отказаться от своей привычной пищи.

​Накануне региональный Росприроднадзор сообщил о том, что на берегах озера Байкал в Иркутской области и в Бурятии обнаружили 132 мертвых нерпы. В ведомстве утверждали, что животные «вряд ли были убиты», данных об эпидемии у специалистов также не было.