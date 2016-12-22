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Россельхознадзор назвал голод вероятной причиной смерти нерп на Байкале
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Россельхознадзор назвал голод вероятной причиной смерти нерп на Байкале
Общество, 09:54
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Россельхознадзор назвал голод вероятной причиной смерти нерп на Байкале

Отказ от питания мог стать причиной массовой гибели нерп на озере Байкал в Иркутской области и в Бурятии. Об этом глава отдела ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергей Грохотов сообщил ТАСС.

«Изменений внутренних органов не было выявлено. Конечная причина их гибели — остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных», — пояснил Грохотов. По его словам, животные умерли от истощения.

В Россельхознадзоре планируют выяснить, что заставило животных отказаться от пищи, исследовав пищевую цепочку. Поскольку нерпы питаются бычками и голомянкой, они могли внести в организм животных вещества, из-за которых нерпы могли отказаться от своей привычной пищи.

​Накануне региональный Росприроднадзор сообщил о том, что на берегах озера Байкал в Иркутской области и в Бурятии обнаружили 132 мертвых нерпы. В ведомстве утверждали, что животные «вряд ли были убиты», данных об эпидемии у специалистов также не было.

Байкальская нерпа обитает только на территории озера. Нерпа внесена в Красную книгу в перечень животных, «нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

Теги: животные , Байкал , нерпы , гибель животных
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