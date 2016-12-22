Внутренняя сторона ТТК в Москве перекрыта из-за ДТП с бетономешалкой

В Москве из-за перевернувшейся бетономешалки перекрыт съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК). Информация размещена на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В настоящий момент съезд с Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону ТТК полностью закрыт для движения автомобилей», — говорится в сообщении ЦОДД.

Бетономешалка «Скания» перевернулась в тоннеле на съезде с Кутузовского проспекта на Ленинский проспект в 6:30 утра. В результате происшествия никто не пострадал, и разлива бетона не произошло, однако упавший цементовоз перекрыл движение.

В пресс-службе ГИБДД Москвы РБК рассказали, что инцидент произошел даже раньше, в 5:40 утра. «Сейчас на месте работают спецслужбы и инспекторы, чтобы ее убрать. Движение ограничено, инспекторы показывают, куда проезжать машинам», — пояснили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД и другие специализированные службы, вызвана тяжелая техника.

Из-за блокирования съезда образовалось затруднение в движении на Кутузовском проспекте перед Третьим транспортным кольцом в сторону центра Москвы.

Водителям, которые следуют по Кутузовскому проспекту, ЦОДД рекомендует использовать съезды на Садовое кольцо, а для выезда на внутреннюю сторону ТТК использовать объезд через Дорогомиловскую Заставу и по внешней стороне ТТК через Лужники.