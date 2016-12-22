Друг Джигарханяна опроверг сообщения о задержании актера полицией

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна ​Артур Согомонян назвал «очередной ложью» сообщения о задержании актера полицией в Москве. Об этом Согомонян рассказал «РИА Новости».

Ранее портал «Дни.ру» со ссылкой на подругу супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской сообщил, что Джигарханян якобы вскрыл вместе с Согомоняном квартиру на Мологвардейской улице в Москве и был задержан полицией.

«Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт <...> Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал», — сказал Согомонян. Он добавил, что сам в тот момент находился за пределами столицы и поддерживал с артистом телефонную связь.

Ранее артист обратился в отделение МВД по Гагаринскому району Москвы с заявлением о краже паспорта. Как сообщал источник РБК, неизвестный проник в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и похитил документ артиста. Позднее в бухгалтерии учреждения по факту кражи паспорта были проведены обыски.