Жертвами теракта в Нью-Йорке стали пятеро граждан Аргентины

В результате наезда автомобиля на Манхэттане погибли пять граждан Аргентины. Об этом сообщается в Twitter аргентинского Министерства иностранных дел.



«Наши глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Эрнана Мендосы, Диего Анджелини, Алехандро Пагникко, Ариэля Эрлия и Эрнана Ферручи», — говорится в сообщении ведомства.

Также свои соболезнования выразил министр иностранных дел Аргентины Ми Хорхе Фори. На своей странице в Twitter он написал, что сердцем «он находится рядом» и чувствует «глубокую боль» вместе с родственникам и друзьями аргентинцев, погибших в Нью-Йорке.

Во вторник, 31 октября, водитель пикапа выехал на велодорожку в Нижем Манхэттене и стал давить людей. Затем он врезался в школьный автобус, вышел из машины с пневматическим пистолетом и пейнтбольным ружьем и побежал. Полиция открыла по нему огонь. Водитель был ранен и задержан полицией. В результате произошедшего погибли восемь человек, по меньшей мере 11 пострадали.

В российском посольстве в США сообщили, что неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне.

Мэр города Нью-Йорк Билл Де Блазио и президент США Дональд Трамп назвали произошедшее терактом. Пока никто не взял ответственность за атаку.



Подозреваемым в наезде на людей оказался 29-ти летний мужчина Сайфулло Хабибулаевич Саипов из Узбекистана, который прибыл в США в 2010 году. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в пикапе водитель оставил записку, в котором написал, что совершил наезд во имя террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).