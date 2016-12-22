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Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль в США
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Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль в США
Политика, 04:56
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Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль в США

Президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я только, что приказал Министерству внутренней безопасности ужесточить нашу уже жесткую программу проверки. Быть политкорректным хорошо, но не по этому вопросу!», — написал американский лидер.

В конце октября Трамп подписал указ, который ужесточает правила въезда в США. Этот документ был подписан американским президентом после того, как 24 октября, истек 120-дневный запрет на прием беженцев из стран Ближнего Востока.

Как отмечало Reuters, речь идет об 11 странах в отношении, которых введены дополнительные меры во время проверки для въезда в США. В Госдепе сообщили, что члены семей беженцев, в том числе, будут должны предоставить сведения о своей семьей и информацию о местоположении заявителя за последние десять лет.

Однако, в ведомстве не уточнили о каких странах идет речь. Источники Reuters сообщили, что дополнительные меры могут коснуться Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, КНДР, Сомали, Южного Судана, Сирии и Йемена.

Теги: пограничный контроль , указ президента , Дональд Трамп
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