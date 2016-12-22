Тиллерсон встретился с российским послом в США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российском послом в Соединенных Штатах Анатолием Антонов. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.



Как отмечается в сообщении, встреча Тиллерсона и Антонова проходила в здании ведомства. Они обсудили «необходимость восстановления территориальной целостности Украины» и соблюдения Минских соглашений. Кроме того, они поговорили о «поражении «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России) в Сирии. В Госдепе отметили, что США остаются приверженцами продолжения переговоров по сирийскому кризису в Женеве и полагают, что политический путь является лучшим выходом из конфликта в Сирии.



Кроме того, Тиллерсон и Антонов поговорили «об угрозе со стороны Северной Кореи». Также они обсудили «перспективы улучшения двусторонних отношений» США и России.

Российский президент Владимир Путин заявил 26 октября об освобождении 90% Сирии от террористов. За пару дней до этого заявления российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ИГ занимает пять процентов сирийской территории. Он отметил, что до того, как Россия начала в Сирии военную операцию, боевики ИГ контролировали 70% территории страны. Всего с 2015 года были освобождены 998 городов Сирийской Арабской Республики и территория площадью 503 тыс. кв. км, рассказал глава российского Минобороны.