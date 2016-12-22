Бывшие каталонские министры прибыли в Барселону без Пучдемона

Бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса прибыли в Барселон из Брюсселя. Об этом сообщает El Pais. Бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона среди них не было.



Как отмечает издание, они прибыли после того, как экс-глава Каталонии дал пресс-конференцию в Брюсселе. По данным El Pais, Форн покинул здание аэропорта.

В среду, 1 ноября, El Pais со ссылкой на очевидца сообщало, что Пучдемон вылетит из Брюсселя в Барселону на самолете авиакомпании Vueling. Рейс должен был прибыть в барселонский аэропорт Эль-Прат в 23:30 по местному времени (01:30 мск).

Высший суд Испании вызвал бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона дать показания по делу о восстании и подстрекательстве к мятежу. Он и 13 человек должны прийти на заседание, которое состоится в четверг, 2 ноября.

В пятницу, 27 октября, испанское правительство сместило Пучдемона с поста главы Каталонии, распустило правительство и объявило досрочные выборы. Исполнять обязанности главы Каталонии стала вице-премьер Испании Сорайе Саэнс де Сантамария.

Пучдемон должен покинуть свой пост. Если он этого не сделает, ему будут предъявлены обвинения в узурпации власти. Бывший глава Каталонии отказался уходить и заявил, что сместить его может только региональный парламент, который его и избрал.

В понедельник, 30 октября, агентство Bloomberg, сообщало, что Пучдемон приехал в Брюссель. По данным агентства, он хочет создать там «правительство в изгнании». Во вторник, 31 октября, бывший глава Каталонии на пресс-конференции в столице Бельгии сказал, что не скрывается от испанских властей и просить политического убежища не будет.