СМИ опубликовали видео задержания устроившего теракт в Нью-Йорке водителя

Американский портал Frustrated PaulRevere опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания водителя пикапа, который наехал на людей на Манхэттене.

На кадрах видно, как мужчина выбегает из пикапа. Потом камера показывает двух полицейских, которые держат человека на земле.

Во вторник, 31 октября, в Нижнем Манхэттене водитель пикапа въехал на велосипедную дорожу и задавил людей. После этого он врезался в школьный автобус, вылез из автомобиля, держа в руках пейнтбольное ружье и пневматический пистолет, и побежал. Полицейские открыли по нему огонь и задержали. Подозреваемый с ранением в живот был госпитализирован. В результате произошедшего погибли восемь человек, десятки получили ранения.

Подозреваемым оказался 29-ти летний мужчина Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Он уроженец Узбекистана и прибыл в США в 2010 году.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее подлым актом терроризма. Президент США Дональд Трамп сказал, что совершивший наезд на людей «очень больной и невменяемый человек».