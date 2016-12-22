В Раде призвали временно отстранить главу МВД Украины от должности

Депутат Верховной рады от фракции «Всеукраинское объединение» Батькивщина» Игорь Луценко призвал отстранить от должности министра внутренних дел Арсена Авакова на время расследования в отношении его сына Александра. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — заявил Луценко.

Во вторник, 31 октября, сообщалось, что сын Авакова Александр был задержан после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели у него обыски. В правоохранительных органах сообщили, что следственные действия проводились по факту дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков МВД Украины. Кроме того, были задержаны экс-замминистра внутренних дел Украины, представитель фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одного человека, имя которого не называется.

Как полагает следствие, задержанные были причастны к закупке 6 тыс. рюкзаков на деньги МВД Украины по цене, которая была «существенно выше среднерыночной». Рюкзаки предназначались для украинских военных, которые находятся в зоне, так называемой, антитеррористической операции в Донбассе.

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что закупленный товар не был поставлен вовремя и не отвечал стандартам украинского МВД. Ущерб от действий задержанных был оценен в более 14 млн гривен. Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено еще в апреле. Как сообщало УНИАН, в феврале 2016 года появилось видео, которое было снято скрытой камерой, где Александр Аваков говорил с бывший заместителем глава МВД Украины Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.