Таможня в аэропорту Шереметьево изъяла у россиянки часы Rolex

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни изъяли у россиянки часы фирмы Rolex. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, россиянка прилетела из Парижа. Ее остановили сотрудники таможни и стали проверять ее багаж. В результате они нашли коробку из-под наручных часов Rolex, чехол с запасными звеньями к браслету от них, инструкцию, сервисную книжку и гарантийный талон. Сами часы женщина носила на запястье.



В таможне отметили, что у россиянки не было с собой документов, в которых была указана стоимость товара. По мнению таможенников, женщина пыталась провести часы через границу незаконно. «В действиях пассажирки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию)», — отмечается в сообщении.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной второй до двукратной стоимости товара, который пытались провести через границу незаконно. Также предмет может был конфискован.