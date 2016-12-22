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Таможня в аэропорту Шереметьево изъяла у россиянки часы Rolex
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Таможня в аэропорту Шереметьево изъяла у россиянки часы Rolex
Общество, 03:24
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Таможня в аэропорту Шереметьево изъяла у россиянки часы Rolex

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни изъяли у россиянки часы фирмы Rolex. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, россиянка прилетела из Парижа. Ее остановили сотрудники таможни и стали проверять ее багаж. В результате они нашли коробку из-под наручных часов Rolex, чехол с запасными звеньями к браслету от них, инструкцию, сервисную книжку и гарантийный талон. Сами часы женщина носила на запястье.

В таможне отметили, что у россиянки не было с собой документов, в которых была указана стоимость товара. По мнению таможенников, женщина пыталась провести часы через границу незаконно. «В действиях пассажирки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию)», — отмечается в сообщении.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной второй до двукратной стоимости товара, который пытались провести через границу незаконно. Также предмет может был конфискован.

Теги: Шереметьво , Rolex
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