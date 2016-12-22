В аэропорту Храброво сообщили о снятии с рейса актера Александра Балуева

Российского актера Александра Балуева сняли с самолета рейса Калининград-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта Храброво, передает «РИА Новости».
«Действительно, могу сказать, что артиста сняли с рейса, в присутствии представителя авиакомпании и полиции», — сказал собеседник агентства. По его словам, Балуев был снят с самолета авиакомпании «Ютэйр», который должен был приземлиться в столичном аэропорту Внуково. В результате борт улетел без актера по расписанию в 19:39 по местному времени (20.30 мск). О причинах снятия Балуева с рейса неизвестно.
Представитель Балуева сообщила РЕН ТВ, что Балуев просто опоздал на самолет. Она рассказала, что актер был в Калининграде в командировке и «засиделся» во время «большой встречи». Собеседница телеканала отметила, что никакого дебоша актер не устраивал.
Ранее Life.ru написал, что Балуева сняли с рейса «из-за сильного алкогольного опьянения». По данным издания, актер прошел регистрацию и пошел в зал ожидания. Затем к нему подошли «стражи порядка», поговорили с ним и «вывели из помещения».
Александр Балуев за свою актерскую карьеру снялся в 106 фильмах. Он сыграл в таких кинолентах, как «Турецкий гамбит» «Благословите женщину», «Изгнание», «Мусульманин», «Кушать подано!». Так же он снимался в телесериалах, в том числе сериалах «Гибель Империи» и «Преступление и наказание». В последнем он сыграл Аркадия Свидригайлова.