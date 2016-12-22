Трамп назвал водителя наехавшего на людей в Нью-Йорке пикапа невменяемым

Президент США Дональд Трамп назвал водителя пикапа, наехавшего на людей на Манхэттене «очень больным и невменяемым человеком». Об этом американский лидер написал в своем Twitter.



« В Нью-Йорке, похоже, еще одна атака очень больного и невменяемого человека. Инцидент находится под пристальным вниманием правоохранительных органов», — заявил Трамп.

В понедельник, 31 октября, водитель пикапа съехал с дороги и направил автомобиль на велосипедную дорожку, где были люди. Затем его машина врезалась в школьный автобус. Водитель вышел из машины с пейнтбольным ружьем и игрушечным пистолетом и побежал. Полиция открыла огонь по мужчине. В результате водитель был ранен и задержан.



Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что в результате произошедшего погибли восемь человек, пострадали десятки. Он назвал наезд на людей на Манхэттене «подлым актом терроризма». Пока никто не взял ответственность за произошедшее.