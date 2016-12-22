Источники Reuters назвал наезд машины на людей на Манхэттене терактом

Наезд автомобиля на людей в Нижнем Манхэттене города Нью-Йорк рассматривается в качестве теракта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в американском правительстве.



Во вторник, 31 октября, водитель съехал с автомагистрали Вест-Сайд-Хайвей и поехал по велосипедной дорожке. Затем его машина врезалась в школьный автобус и остановилась. В результате наезда погибли шесть человек, 11 пострадали. Полиция задержала подозреваемого.



Представить мэра сообщил, что на данный момент угрозы жизни другим людям нет. Полиция закрыла здания рядом с местом, где произошел инцидент, в том числе школу.