Адвокат рассказал о «неважном» состоянии Белых после перевода в СИЗО

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, находящегося под стражей, перевели из тюремной больницы «Матросская тишина» обратно в СИЗО «Лефортово», где он чувствует себя «неважно», сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«Он всегда после этапирования — как правило это занимает много времени — плохо себя чувствует. Появляются и боли в спине, и давление повышается. После этого весь день на уколах. Сегодня такая же ситуация, чувствует себя неважно», — сказал Грохотов.

По его словам, врачи сочли возможным направить Белых в «Лефортово» после обследования в тюремной больнице. 11 октября экс-губернатору стало плохо в конвойном помещении Пресненского суда столицы. После того как Белых осмотрели врачи скорой помощи, ему стало лучше. Экс-губернатора госпитализировали 12 октября, он уже несколько месяцев жалуется на ухудшение здоровья.

«Что касается результатов лечения, хотелось бы дождаться документов, которые мы запросили», — добавил адвокат Белых.

Белых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в июне 2016 года в Москве за взятку в размере €400 тыс. Сам губернатор отрицает обвинения. Обнаруженные при нем средства он назвал «внебюджетным финансированием» для развития города Кирова.