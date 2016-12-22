Глава RT заявила о пересмотре стратегии работы с Twitter и Facebook

Телеканал RT пересмотрит стратегию работы с социальными сетями в случае усиления давления со стороны властей США, рассказала телеканалу РБК руководитель телеканала Маргарита Симоньян.

«Сейчас мы рассматриваем все возможности. Особенно когда те партнеры, кого мы считали надежными, доказали обратное, нужно быть готовыми ко всему», — сказала она в ответ на вопрос о возможном пересмотре стратегии digital-продвижения.

31 октября в сенате США состоятся слушания с участием представителей Twitter, Google и Facebook по вопросу возможного вмешательства России в выборы президента США.

Ранее сервис микроблогов Twitter запретил рекламу RT на фоне обвинений в адрес телеканала в попытках повлиять на внутриполитическую ситуацию в Америке.

По словам Симоньян, решение Twitter не окажет влияние на позиционирование телеканала. «Для нас это не так существенно. Исходя из результатов прошлогодней кампании, в этом году мы сами значительно сократили объем рекламы в Twitter. Здесь вопрос не в рекламе, а в целенаправленной кампании, развернутой против нас в США со стороны так называемого истеблишмента. От требований признать себя иноагентом до травли гостей, которые приходят к нам в эфир. Все это не может не влиять на нашу работу», — сказала она.

26 октября Twitter прекратил прием объявлений со всех принадлежащих RT и информагентству Sputnik аккаунтов. В компании пояснили, что решение основано на ретроспективном исследовании ситуации с президентскими выборами в США, а также на выводах американского разведывательного сообщества, которое «пришло к заключению, что и RT, и Sputnik пытались вмешаться в эти выборы от имени правительства России». «Twitter прямо сказал, что на его решение запретить нам рекламу повлиял доклад американской разведки. Выводы делайте сами», — заключила Симоньян.