Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

Минобороны России опубликовало видео залпового удара ракетами «Калибр» с подводной лодки «Великий Новгород». На записи видно, что ракеты были выпущены из подводного положения.

Удар был нанесен по объектам боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Дейр-эз-Зоре.

Видео: Минобороны России / Facebook

​Как отчитались в Минобороны, ударом были уничтожены пункты управления ИГ, крупный склад вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Также «Калибры» уничтожили укрепленный район с находившимися в нем боевиками и бронетехникой.



Подлодка «Великий Новгород» дважды наносила удары по боевикам в Сирии: 14 сентября и 22 сентября. По данным Минобороны, удары наносились с расстояния от 300 до 700 км.

