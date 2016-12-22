В «Инвитро» исключили передачу биоматериала россиян за рубеж

Медицинская компания «Инвитро» опровергла слова первого замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Ранее он заявил, что компания, возможно, передает биоматериалы россиян за границу. Это следует из сообщения «Инвитро», поступившего в РБК.

«Считаем важным подчеркнуть, что вся деятельность «Инвитро» на территории России ведется строго в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнули в «Инвитро». В компании заверили, что все персональные данные клиентов «надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах Российской Федерации, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах».

В компании отметили, что весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах «Инвитро» на территории России, «доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России», а весь используемый биоматериал «утилизируется в пределах лабораторных комплексов».

О том, что «Инвитро» и другие работающие в России иностранные лаборатории «имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж», Геннадий Онищенко заявил ранее 31 октября.

«Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — говорил он. Онищенко отмечал, что в декабре в Госдуму может быть внесен разрабатываемый в правительстве закон о биологической безопасности России.

Накануне, 30 октября, президент Владимир Путин во время заседания президентского Совета по правам человека заявил, что иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» россиян. По его словам, биоматериал «собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что сбор «биологических материалов россиян» зафиксировали спецслужбы.