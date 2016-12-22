Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,52 58,12 EUR Нал. 68,26 67,67 USD Бирж. 58,32 +0,35 EUR Бирж. 67,93 +0,39 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6360,50 +240,61 ММВБ 2069,25 +0,19% РТС 1113,41 -0,95% Brent 60,94 +0,68% DJIA 23367,88 +0,08% Nasdaq 6726,70 +0,41% FTSE 7493,08 +0,07%
В «Инвитро» исключили передачу биоматериала россиян за рубеж
Лента новостей
В «Инвитро» исключили передачу биоматериала россиян за рубеж 20:20, Общество Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии 20:07, Политика Суд признал экс-главу «Нафтогаза» банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб. 19:47, Общество Летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Одессе 19:34, Общество Глава МВД Украины заявил о непричастности сына к делу о закупке рюкзаков 19:33, Политика Бычий рынок: как ученые РАН зарабатывают на генетических тестах 19:32, Свое дело Единороссы поделили кабинет Васильева «на двоих» 19:26, Политика Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в январе—сентябре упала на 40% 19:22, Бизнес Россия пообещала уладить спор с авиакомпанией KLM 19:03, Бизнес Огонь в штабе: чем грозит Ксении Собчак уход «системного» политтехнолога 19:01, Политика Госдума закажет исследования блокчейна и казачества 19:01, Политика В Севилье введут паспортный контроль для поиска фанатов «Спартака» 18:56, Спорт Власти Челябинской области поспорили с Кудриным о состоянии региона 18:54, Политика Российский вертолет «Ансат» испытают жарой в Пакистане 18:32, Бизнес «Великий Новгород» нанес залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ 18:21, Общество Белоруссия выкупит у России «лишний» сахар 18:20, Бизнес «Дочка» «Газпрома» потратила почти $1 млн на лоббистов в США 18:18, Экономика МВД обвинило экс-главу «Нафтогаза» в мошенничестве на 630 млн руб. 18:17, Общество Президент Чехии поручил Андрею Бабишу сформировать правительство 18:16, Политика Парламенту Молдавии разрешили изменить государственный язык на румынский 18:15, Общество «Лаборатория Касперского» предупредила о новой атаке на российские банки 18:14, Технологии и медиа Главред «Эха Москвы» рассказал СК о поступивших Фельгенгауэр угрозах 18:09, Общество ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» в 2018 году на 4% 18:06, Бизнес BMW объявила российские цены на кроссовер X2 18:05, Авто Нелегкие деньги: как построены отношения букмекеров и игроков 17:59, Деньги В дипломатическом квартале столицы Афганистана прогремел взрыв 17:57, Общество Аксенов заявил об ожидаемом дефиците электроэнергии в Крыму до 300 МВт 17:55, Политика Российско-китайский инвестфонд вложился в технологию распознавания лиц 17:54, Технологии и медиа
В «Инвитро» исключили передачу биоматериала россиян за рубеж
Общество, 20:20
0
В «Инвитро» исключили передачу биоматериала россиян за рубеж

Медицинская компания «Инвитро» опровергла слова первого замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Ранее он заявил, что компания, возможно, передает биоматериалы россиян за границу. Это следует из сообщения «Инвитро», поступившего в РБК.

«Считаем важным подчеркнуть, что вся деятельность «Инвитро» на территории России ведется строго в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнули в «Инвитро». В компании заверили, что все персональные данные клиентов «надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах Российской Федерации, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах».

В компании отметили, что весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах «Инвитро» на территории России, «доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России», а весь используемый биоматериал «утилизируется в пределах лабораторных комплексов».

О том, что «Инвитро» и другие работающие в России иностранные лаборатории «имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж», Геннадий Онищенко заявил ранее 31 октября.

«Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — говорил он. Онищенко отмечал, что в декабре в Госдуму может быть внесен разрабатываемый в правительстве закон о биологической безопасности России.

Накануне, 30 октября, президент Владимир Путин во время заседания президентского Совета по правам человека заявил, что иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» россиян. По его словам, биоматериал «собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации». На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что сбор «биологических материалов россиян» зафиксировали спецслужбы.

Теги: биоматериалы , Геннадий Онищенко , «Инвитро»
Главное
«Дочка» «Газпрома» потратила почти $1 млн на лоббистов в США Экономика
Материалы по теме
Онищенко призвал взять под контроль сборщиков биоматериала из «Инвитро» Общество
Кремль рассказал о собирающих биоматериал россиян эмиссарах Общество
Путин рассказал о сборе биологического материала россиян Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку