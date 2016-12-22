Глава МВД Украины заявил о непричастности сына к делу о закупке рюкзаков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр, задержанный по подозрению в растрате государственных средств при закупке МВД рюкзаков для Национальной гвардии, «не имел ни копейки денег из бюджета Украины». Об глава МВД написал на своей странице в Facebook.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины», — заявил он, отметив, что Александр «пройдет процедуру и докажет это в суде».

«Баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен. И убежден — мы сможем это сбалансировать!» — добавил министр. «Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных не пройдет», — подчеркнул он. Аваков также выразил надежду на «адекватный судебный процесс».

Александра Авакова задержали ранее 31 октября. Он был задержан, после того как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у него дома. Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявлял, что обыски «не дали никакого результата», в связи с чем «были изъяты телефоны и планшеты». По его словам, сына Авакова «должны направить в суд» и хотят «лишить свободы, чтобы манипулировать министром [Арсеном Аваковым] и иметь возможность давления на его решение».

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщала, что Александра задержали по подозрению в хищении средств по закупке рюкзаков. Позже НАБУ заявило о задержании троих человек — бывшего замминистра внутренних дел Украины, представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков и еще «одного частного лица». Их задержали по подозрению в растрате 14 млн грн, отмечали в НАБУ.

Задержанные, как считает следствие, причастны закупке в 2015 году за счет МВД рюкзаков по цене «существенно выше среднерыночной». По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя, а также не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, в результате этого «государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн», добавили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.