Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в январе—сентябре упала на 40%

Чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» за период январь—сентябрь по российским стандартам (РСБУ) упала на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом за 2016 год. Это следует из обнародованной отчетности компании.

Так, за указанный период компания получила 25,5 млрд руб. чистой прибыли, в 2016 году — 42,8 млрд руб. Выручка в январе—сентябре в годовом выражении выросла на 3,75% и составила 340 млрд руб.

Себестоимость продаж «Аэрофлота» показала рост на 7,2%, до 295,9 млрд руб., но прибыль от продаж снизилась почти вдвое — до 13,4 млрд руб.

В конце августа сообщалось, что чистая прибыль авиакомпании по МСФО за первое полугодие выросла с 2,46 млрд до 2,89 млрд руб — на 17%. За январь—июнь «Аэрофлот» перевез 23 млн пассажиров, что на 16,6% выше показателей аналогичного периода 2016 года. Как отмечал заместитель гендиректора по коммерции и финансам группы Шамиль Курмашов, именно за счет пассажирских перевозок выручка показала позитивную динамику.